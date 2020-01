Insigne: “Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo”

LA RISALITA

Una partita dalle mille emozioni. Il Napoli con la spinta degli ultrà, tornati allo stadio dopo due mesi, ribattono colpo su colpo alla Lazio, la formazione più forte di tutte in questa fase della stagione. Un successo importantissimo non solo perché consente agli azzurri di proseguire il cammino in coppa Italia ma anche per ritrovare il morale in campionato, dove adesso più che mai dovranno lottare per risalire posizioni in classifica. «Abbiamo capito gli errori che stiamo commettendo: ci siamo parlati tra di noi, da ragazzi maturi che siamo stiamo cercando di venire fuori», ha spiegato il capitano che guarda già avanti. «La partita di stasera deve essere l’inizio e non la fine, il campionato è lungo è possiamo ancora toglierci tante soddisfazioni». Fonte: Il Mattino