Ultime Castel Volturno – Terapie per sei giocatori

Il Napoli ha ripreso gli allenamenti, dopo l’importante successo interno in Coppa Italia contro la Lazio, per prepararsi al meglio contro la Juventus. Sfida ai bianconeri che si disputerà alle ore 20,45. Lavoro di scarico per chi ha giocato la partita contro i biancocelesti, il resto del gruppo tra torello ed esercitazioni di attivazioni. In seguito seduta tattica, chiusura con partitella a campo ridotto. Terapie e lavoro personalizzato per: Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam e Mertens, terapie per Younes e Allan.

La Redazione