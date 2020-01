Casa Napoli in festa. Tanti auguri a Stanislav Lobotka per la sua primogenita

In attesa dell’annuncio dell’ufficialità che lo renderà un calciatore del Napoli a tutti gli effetti, arriva la prima buona notizia per Stanislav Lobotk, il centrocampista slovacco è diventato in queste ore padre per la prima volta. A dare l’annuncio ci hanno pensato proprio Stanislav e la compagna Daniela, un lieto evento comunicato ai fan via Instagram. La primogenita di casa Lobotka è venuta alla luce in Slovacchia, proprio a Trencin, dove anche il neo azzurro è nato. Il calciatore è invece a Napoli da domenica.Si legge su Il Mattino.it

Stanislav Lobotka è nato il 25 novembre 1994 (età 25 anni), Trenčín, Slovacchia