Mertens dal Centro Move in Belgio e… non fa la bella vita

Mertens al centro Move to Cure in Belgio, la clinica di fisioterapia dove si sta curando in questi giorni dall’infortunio agli adduttori: domani sera ritorna a Napoli e mercoledì riprende gli allenamenti .

La previsione è che possa già esserci contro la Fiorentina: una carta in più per Gattuso da potersi giocare contro i viola e che sarebbe potuta tornare molto utile anche contro la Lazio. Dries attacca la profondità ed è rapido nello stretto, grande la sua abilità negli uno-due e tantissimi gol pesanti in questi anni di Napoli: Fonte: Il Mattino

Le solite voci lo volevano assente agli allenamenti e presente in folle serate!!!