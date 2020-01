Carlo Alvino: “Coppa Italia? Andare avanti per allontanare la cappa di pessimismo”

Nel corso di Radio Kiss Kiss, durante il programma “Radio Gol”, è intervenuto il collega di Tv Luna Carlo Alvino sul momento della squadra di Gattuso. “Il Napoli domani contro il Perugia deve avere la fame e la voglia di vincere per andare avanti in Coppa Italia. In questi casi non lo si deve dimostrare con le parole, ma direttamente con i fatti. In questi momenti conta avere la giusta freddezza e non abbattersi. Quando Gattuso firmò il contratto con il club azzurro, lui fece intendere che alla Coppa Italia ci tiene molto, perciò credo che la squadra debba dare un segnale importante. Affrontare gli umbri, passare il turno e allontanare quella cappa di pessimismo che avvolge i giocatori. Sicuramente con la Lazio segnali di ripresa, ma ancora non sufficienti per uscire dal momento difficile. Su Lozano dico che è arrivato nel momento peggiore della storia recente del club, giocare tre minuti a partita certo non lo aiuta. Ora mi auguro che già da domani possa giocare e possa dare il suo contributo, non è un bidone, deve solo essere costante nel rendimento”.

La Redazione