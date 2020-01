Gattuso riceve il Tapiro d’Oro e cita San Gennaro

Il momento del Napoli, anche con il cambio di allenatore non è dei migliori. La classifica non sta dando i suoi frutti e la redazione di Striscia la Notizia non ha perso l’occasione. L’inviato Valerio Staffelli consegna al tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso il Tapiro d’Oro. “Sul momento della squadra mi prendo io le colpe, ma al tempo stesso so che arriveranno momenti positivi. L’importante è stringere i denti e lavorare, purtroppo prendiamo gol assurdi, forse bisogna andare da San Gennaro e pregare”.

La Redazione