Dalle stelle alle…stalle, i numeri dell’attacco lontani dai bei tempi

I numeri dell’attacco – Ventotto gol nel girone di andata, ben undici in meno della stagione scorsa: un calo evidente del Napoli in termini realizzativi, uno dei problemi principali di questa stagione. Quello azzurro è l’ottavo attacco della serie A (con il Bologna), un’involuzione evidente testimoniata dalla poca lucidità sotto porta degli attaccanti. Bilancio negativo in queste prime 19 partite di campionato: gli azzurri hanno raccolto poco in riferimento alle palle gol create. Fonte: Il Mattino