Lorenzo Insigne sembra essersi ripreso dopo un 2019 in ombra

CRESCITA DI INSIGNE

Contro la Lazio il più pericoloso al tiro è stato Insigne che si è imbattuto per ben tre volte nelle super parate di Strakosha. Il capitano del Napoli è anche quello che in generale ha tirato di più verso la porta avversaria in queste prime 19 partite (in 44 occasioni) ma è fermo a tre gol. Al San Paolo è ancora all’asciutto (l’ultima rete la segnò nel campionato scorso su rigore il 5 maggio contro il Cagliari). E l’ultima rete in campionato l’ha realizzata il 22 settembre a Lecce e cioè quasi quattro mesi fa. La prestazione positiva contro la Lazio e il netto miglioramento rispetto alle prove precedenti. Sono segnali da leggere in chiave positiva in vista delle prossime partite ma ora ci vogliono i gol suoi e quelli degli altri attaccanti per uscire dalla crisi. Fonte: Il Mattino