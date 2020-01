I numeri dell’attacco azzurro: Milik capocannoniere ma mancano gli altri

Il Napoli rispetto alla passato stagione ha segnato 11 reti in meno, frutto della scarsa precisione delle punte azzurre. La squadra azzurra in 265 tiri totali ha preso lo specchio 135 volte. Con Insigne più pericoloso (44 tentativi), Mertens (33 tiri) e Mertens (28 tiri). Milik è il capocannoniere della squadra con 7 reti, seguono Mertens 4 e Insigne 3. Mancano terribilmente le reti di Insigne (in ripresa contro la Lazio) e Callejon (apparso fuori dalla manovra). Il neo acquisto Lozano ha segnato contro Juve (all’esordio) e Milan, per il resto impiegato fuori ruolo da Ancelotti e poco da Gattuso.

LE RETI DELL’ATTACCO

Milik 7 goal

Mertens 4 goal

Insigne 3 goal

Lozano 2 goal

Callejon 1 goal

Younes 0 goal

