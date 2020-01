SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Pari prezioso a Sorrento per l’Under 14

Pareggio prezioso per i nostri Under 14 allenati da Mister Passariello che strappano un punto nello storico Stadio Italia contro la capolista dell’Accademia Calcio Sorrento, nella gara valevole per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Prestazione di grande cuore per i nostri biancoazzurri che si scontravano con una compagine importante e al comando del timone del girone, mettendosi in mostra per il gioco e dando filo da torcere tra le mura avversaria. L’approccio positivo alla gara ha permesso ai nostri ragazzi di passare in vantaggio con Priore, bravo a timbrare il cartellino dopo aver raccolto l’assist di Silverstri, e mantenere il vantaggio per tutto il primo tempo e in buona parte del secondo. Dopo un inizio buono della ripresa, i ragazzi di Mister Passariello hanno incominciato a risentire dell’enorme dispendio di energie e lasciare più spazio di gioco agli avversari, ma fornendo comunque una prova di grande resistenza che non è bastata per poter portare la vittoria a casa e gli avversari sono riusciti ad agguantarli nel finale, concludendo la partita sul risultato di 1-1. Complimenti ai nostri ragazzi per essersi destreggiati alla grande su un campo storico e complesso contro la capolista del loro campionato, fermati solo dalla stanchezza dopo aver dato tanto cuore per cercarla di vincere e adesso coinvolti nella conquista delle posizioni privilegiate della classifica grazie al loro impegno, ma adesso tocca continuare fino alla fine.

Vittoria di misura fondamentale per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che hanno battuto la Fratelli Lodi per 1-0, nella gara valevole per la 14ª Giornata di Campionato. Ottima prestazione per i nostri ragazzi che iniziano ufficialmente il girone di ritorno, ritrovando col tempo minutaggio e modo di rifiatare con il rientro dell’organico pieno per l’istruttore Passariello dopo mesi complessi, trovando tre punti pesanti in ottica corsa Play Off contro un avversario coriaceo e temibile se lasciato libero di impostare. Approccio più che positivo per i biancoazzurri, subito in palla e offensivi, mettendo sotto e quasi all’angolo gli avversari, i quali devono fare i conti anche con un’espulsione che permettono ai nostri una maggior gestione della palla e costruzione, ma senza sottovalutare una compagine combattiva. La pratica viene sbloccata da una punizione di Maiorano verso metà primo tempo, bravo a infilare rasoterra il portiere avversario poco prima della sua uscita in campo per un affaticamento verso la fine della prima parte. Nella ripresa, i ragazzi di Mister Passariello provano ad alzare i ritmi per poter trovare la rete che chiuderebbe la pratica dei tre punti e gestire il risultato per la restante parte della gara, ma la poca precisione e gli errori di gestione palla non ha permesso la seconda realizzazione e il rischio di beffa da parte degli avversari, ma alla fine i nostri sono riusciti a conquistare i tre punti e il terzo posto in classifica. Prossimo appuntamento fuori casa contro la Cavese.

Vittoria esterna per i nostri Under 14 GENFRA allenati da Mister Della Ragione che ottengono un successo esterno contro il Real Pozzuoli nella gara valevole per l’8ª Giornata del Campionato Provinciale. Ottima uscita per i nostri ragazzi che ottengono la prima vittoria di questo 2020 grazie a tanta tenacia e voglia di ritornare dalla trasferta con il bottino pieno, riuscendo nel loro intento. Bravi i nostri ragazzi nel mettere in campo una buona prestazione corale e mettersi sopra gli avversari nel punteggio con la doppietta di Irace, rischiando qualcosa con il gol dei padroni di casa che non sono riusciti però a raggiungere i nostri biancoazzurri, bravi nella conquista dei tre punti dopo un buon inizio di allenamenti in questo anno nuovo.

Prima vittoria nel 2020 per i nostri Under 15 allenati da Mister Passariello che battono lo Sporting Club Picentia per 2-0, nella gara valevole per l’11ª Giornata del Campionato Regionale. Partita dominata e tre punti che inseriscono i nostri ragazzi ancor di più nella corsa Play Off, chiudendo il girone di andata con tanta crescita acquisita e iniziare il girone di ritorno con più certezze. Primo tempo che ha visto i nostri ragazzi sempre in avanti a cercare il vantaggio e alla fine ottenendo l’occasione più importante con un calcio di rigore per fallo di mano del difensore avversario, trasformato in rete da Marigliano, freddo nella sfida contro il portiere ospite. Nella ripresa, i biancoazzurri di Mister Passariello hanno continuato imperterriti ad attaccare senza pausa e con convinzione, anche grazie alle sostituzioni. Tra queste quella di Luigi Aversa, ritornato in campo dopo tanti mesi di stop per infortunio e partecipando nell’azione del 2-0, servendo Disa sull’esterno che con un cross pesca la testa di Cimmino, firmando così il doppio vantaggio e mettendo il punto sulla vittoria finale. Un’ottima prestazione di squadra, senza aver subito reti dagli avversari, chiude un girone di ritorno positivamente e ritrovando dalla prossima l’Oasi Giugliano, contro la quale è iniziato il percorso di questo gruppo e sicuramente verrà affrontata diversamente rispetto alla gara di andata.

La Redazione