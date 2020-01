SKY – Immobile: “Il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto”

Ciro Immobile, autore del gol vittoria che vale 3 punti, interviene al termine di Lazio/Napoli ai microfoni Sky per commentare la vittoria laziale: “Questa vittoria rappresenta tanto, soprattutto per come è arrivata. Faccio i complimenti al Napoli, il pareggio di sicuro sarebbe stato il risultato più giusto, ma il fatto di segnare sempre alla fine della gara, non si può definire fortuna, vuol dire crederci sempre, perchè qualcosa è scattata nella nostra testa. Quando non ci arriviamo con la testa, ci mettiamo altro e va bene lo stesso. Ovviamente i nostri obiettivi non cambiano e dobbiamo restare con i piedi per terra”