Serie A, Formazioni Ufficiali Inter-Atalanta: Due ex a confronto

A San Siro va in scena il big match della giornata: Inter-Atalanta. I ragazzi di Conte (ex della sfida visto che ha allenato l’Atalanta nella stagione 2009/2010, esperienza corta terminata con le dimissioni il 7 gennaio 2010) cercano la vittoria per mettere pressione alla Juventus, rispondendo anche alla Lazio che ha sconfitto di misura (goal di Immobile) il Napoli. Mentre l’ex avvelenato, Gasperini, (all’Inter nell’estate del 2011, esonerato senza aver mai vinto una partita) proverà a sbancare la Scala del Calcio (stadio delle gare interne della Dea in Champions League).

FORMAZIONI UFFICIALI

INTER (3-5-2): Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni, Candreva, Sensi, Brozovic, Gagliardini, Biraghi, Lukaku, Martinez. A disposizione: Padelli, Berni, Pirola, Ranocchia, Dimarco, Lazaro, Agoume, Valero, Vecino, Politano, Esposito, Sanchez. Allenatore: Conte.

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Palomino, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Pasalic, Gosens, Gomez, Ilicic, Zapata. A disposizione: Sportiello, Rossi, Masiello, Heidenreich, Castagne, Okoli, Freuler, Da Riva, Malinovskiy, Muriel, Piccoli, Traore. Allenatore: Gasperini.

Arbitro: Rocchi.