LIVE SERIE A – Lazio-Napoli, formazioni ufficiali

Lazio 3-5-2) – Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile All. S. Inzaghi

Napoli (4-3-3) – Ospina, Hysaj, Di Lorenzo, Manolas, Mario Rui, Fabian, Allan, Zielinski, Callejon, Milik, Insigne A disp. Karnezis, Daniele, Tonelli, Luperto, Tonelli, Elmas, Gaetano, Llorente, Lozano All. Gattuso

16,38 – Diego Demme è un nuovo calciatore del Napoli. A dargli il benvenuto sono il vice-presidente Edo De Laurentiis e il medico Canonico

16,15 – Il Napoli, attraverso il twitter di De Laurentiis, dà il benvenuto al centrocampista classe ’91 Diego Demme: “Benvenuto Diego”.

16,10 – Il twitter della Lazio mostra il video della maglia che indosseranno in vista del match contro il Napoli. Sarà bianca e bordi azzurri, con lo stemma dei 120 anni dalla nascita del club di Lotito.

Questo pomeriggio allo stadio “Olimpico”, con fischio d’inizio alle ore 18,00, la Lazio terza in classifica, affronterà il Napoli per l’ultima gara del girone d’andata. I biancocelesti cercheranno la decima vittoria di fila, mentre gli azzurri un pronto riscatto dopo la partita con l’Inter, persa per una serie di errori. Ilnapolionline.com come sempre vi terrà informati in tempo reale.

