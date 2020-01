SKY – Inzaghi: “Il Napoli continua ad essere una grande squadra”

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio dei record (10 vittorie consecutive), a fine gara interviene ai microfoni Sky per commentare la vittoria laziale: “I ragazzi sono stati bravi, sempre in partita, meglio noi nel primo tempo, meglio il Napoli nel secondo. Sapevamo che il Napoli fosse una grande squadra, quello che ha fatto negli ultimi anni la dice lunga. Ci gustiamo questo record, ma cominciamo già a pensare alla prossima. La squadra ci crede sempre, abbiamo giocatori che possono decidere la partita, ma ciò che mi piace di più è l’acquisizione della consapevolezza. Il momento è scattato quest’estate, abbiamo fatto un ottimo ritiro, i ragazzi ci credevamo, nonostante qualche punto perso all’ inizio, sapevamo che i risultati sarebbero arrivati, certo, da qui a dieci vittorie di fila ce ne passa. Il Napoli, comunque, secondo me, sta avendo dei problemi, ma è una grande squadra. Cosa ci manca per lo scudetto? Adesso mi sento di dire che manca poco, ma devo fare i conti con gli infortuni, con le squalifiche che a questo punto della stagione cominciano ad arrivare. La società è vigile, se si potrà fare qualcosa per migliorare, lo farà, ma questi ragazzi ci stanno davvero dando tanto…”