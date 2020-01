SKY – Gattuso: “Il responsabile di quanto successo sono io”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, ai microfoni Sky si prende le responsabilità della sconfitta azzurra: “Oggi mi tengo la prestazione, bisogna guardare avanti. Mi prendo la responsabilità del gol subito, perchè sono io a chiedere di cominciare a giocare dal portiere. La gara è stata ben giocata, la squadra ha rischiato pochissimo, se si continua a giocare così, le vittorie arriveranno. Io mi diverto ad allenare questa squadra, è una squadra che sa giocare, ha qualità, ma si sa che se si continua a dire a questi ragazzi che son bravi e i risultati non arrivano, loro si deprimono. Su certi aspetti siamo indietro, oggi non posso parlare di classifica, devo riuscire a vincere le partite, non posso dare alla squadra altri obiettivi. Bisogna giocare dal basso, tenendo gli avversari nella loro metà campo. Io, come tutti sono legato ai risultati, ma il mio obiettivo è di restare a Napoli e devo far vincere la squadra, Siamo in crescita, tutti, compreso Insigne che nel primo tempo è stato troppo sulle linee laterali, molto meglio nella ripresa. Ripeto, il responsabile sono io, Ospina ha sbagliato perchè io gli chiedo di fare determinate cose”