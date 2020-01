SERIE A – Lazio-Napoli 1-0, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli affronta la Lazio in piena emergenza, però gioca una partita molto diligente. Anzi sfiora con Insigne il gol del vantaggio, ma Strakosha salva. I padroni di casa ci provano ma solo con gli errori degli azzurri vanno vicino al vantaggio con Milinkovic-Savic, salva Di Lorenzo. Nella ripresa i partenopei sono più determinati, spingono di più e sfiorano la rete con Zielinski che coglie il palo e ancora con Insigne, bene il portiere dei biancocelesti. Sembra andare verso il verso giusto, ma Ospina perde palla con i piedi e Immobile con deviazione di Di Lorenzo sblocca il match. Nel finale ancora Straksoha si supera su Insigne e poi Lulic di testa salva su Llorente. Sconfitta che brucia per l’esito del match, ma altri segnali incoraggianti per Gattuso. Ecco le pagelle della sfida dell’Olimpico.

Top

Hysaj 6,5 – Il terzino albanese, dopo la partita contro l’Inter negativa, stasera ha giocato una partita molto determinata. Si spinge in avanti anche nel secondo tempo dove resta concentrati fino alla fine.

Manolas 6,5 – La serata contro l’Inter è stata dimenticata dal difensore greco, con una partita attenta contro gente come Immobile e Caicedo. Oggi certamente vi ha messo quell’attenzione in più rispetto alle ultime gare.

Allan 6,5 – Il mediano brasiliano, contro il centrocampo avversario della Lazio, ha tenuto testa e sfiora anche la rete nel primo tempo. Grinta e determinazione nella ripresa fino alla fine.

Zielinski 6,5 – Il polacco inizia la gara sotto ritmo, poi con il passare dei minuti cresce e gioca con determinazione. Sfortunato con il palo colpito su tiro a giro, poi cala nel finale, ma è il ruolo cucito per lui.

Insigne 7 – Il capitano azzurro, spesso ingiustamente criticato, da un paio di gare sta tornando ai suoi livelli. Sfiora la rete su punizione, poi scambia con i compagni e nella ripresa trova un super Straksoha. Difende alla grande, davvero chi lo critica sarebbe ancora follia.

Flop

Ospina 4,5 – E’ vero che un errore in novanta minuti non fa un giocatore, ma quello di Ospina costa la partita e i tre punti contro la Lazio. Peccato perchè era stato attento nelle uscite e con i piedi, ma quella palla persa è stata letale.

Di Lorenzo 5 – Anche per Ospina, stesso discorso vale per l’ex Empoli, che fino al gol di Immobile era stato impeccabile. Anzi aveva anche salvato sulla linea e bene nelle diagonali. Purtroppo nella zona centrale patisce il senso della posizione.

Mario Rui 5 – Rispetto alla sfida contro l’Inter, meglio il terzino portoghese, però ancora certe imprecisioni, come un disimpegno che poteva costare il gol. Nel finale becca un giallo che gli farà saltare la Fiorentina.

Fabian Ruiz 5 – Se la partita si potesse dividere in due parti, quella dello spagnolo del primo tempo è stato irritante, mentre nella ripresa meglio, anche nello schermo davanti alla difesa, ma è una zona del campo che patisce molto.

Callejon 4,5 – Lo spagnolo, dopo alcuni segnali incoraggianti contro Sassuolo e Inter, stasera è tornato a giocare una partita abulica. A tratti poco determinato nel pressare l’avversario. Non si fa vedere in attacco e neanche in difesa. Davvero ormai lontano dal Napoli.

Milik 4,5 – Nelle ultime partite il polacco si era fatto vedere in zona gol e in fase realizzativa, stasera una partita negativa. Male su tutta la linea e poco reattivo nelle respinte del portiere avversario. E’ un calciatore forte, ma gli manca sempre quella scintilla per esplodere definitivamente.

A cura di Alessandro Sacco