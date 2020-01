SKY, lo studio: “Napoli non è più il campo difficile di una volta”

L’Inter vince su un campo difficile, il Napoli ha provato a giocarsela, ma la paura dei giocatori azzurri in fase realizzativa è stata fatale. L’Inter sa leggere i momenti della partita, eppure stasera non è stata impeccabile in difesa, è la tenuta mentale che sta facendo la differenza. Rispetto a prima il campo di Napoli non è più così difficile, non mi è dispiaciuto, non dimentichiamo che l’Inter ha usufruito di tre errori. I nerazzurri sono stati cinici e spietati, hanno sfruttato sì gli errori individuali, ma anche quelli di posizione…Questo in sostanza il pensiero dello studio Sky sulla vittoria interista al San Paolo