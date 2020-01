Lukaku, autore di una doppietta al San Paolo, parla ai microfoni Sky del suo allenatore, Antonio Conte: “E’ importante un allenatore leader come lui. Per la nostra squadra è fondamentale uno come lui in panchina. Io e Martinez siamo prima di tutto amici, io “lo sento” in campo, mi piace giocare con lui, anche se devo migliorare e lavorare”