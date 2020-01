SERIE A – Napoli-Inter 1-3, i top e i flop della squadra azzurra

Il Napoli inizia il 2020 contro l’Inter al San Paolo per cercare di invertire la rotta tra le mura amiche. I nerazzurri al primo errore degli azzurri passano, Lukaku supera Hysaj e batte Meret. Il bomber belga è scatenato e realizza la doppietta, su disattenzione dell’estremo difensore dei partenopei. Il Napoli però non si arrende, prima Insigne trova Handanovic, poi accorcia con Milik su assist di Callejon. Nel secondo tempo la partita resta equilibrata fino al gol di Lautaro Martinez, liscio di Manolas e l’argentino non perdona. Insigne anche sfortunato, coglie la traversa su punizione e Zielinski trova Handanovic. Sconfitta dettata dagli episodi ma sul piano della determinazione buoni segnali. Ecco le pagelle della sfida del San Paolo.

Top

Zielienski 6,5 – Il polacco da quando gioca nel ruolo di mezz’ala ha ritrovato la brillantezza dei vecchi tempi. Dal suo lancio nasce la rete che riapre le speranze del Napoli, Poi ottima l’intesa con i compagni e sfiora anche la rete nel finale. La nota positiva del centrocampo azzurro.

Insigne 6,5 – Per il capitano del Napoli era la gara numero 250 in maglia azzurra, ma ha disputato un match di grande intensità. Sfiora il gol, trova Handanovic, coglie la traversa e tira di un soffio a lato. Meritava maggior fortuna, nel finale fischi ingenerosi.

Milik 6 – Il bomber polacco avrebbe meritato di più, oltre al gol anche un paio di belle giocate per la squadra, ma nel finale di primo tempo spreca l’occasione di testa e la coglie di spalla.

Callejon 6,5 – Lo spagnolo quest’anno non è stato tra i più brillanti, ma stasera ha ritrovato i vecchi movimenti e l’intesa con i compagni. Suo l’assist per la rete di Milik e i tagli anche nel secondo tempo.

Flop

Meret 4,5 – Mettere il portiere friulano tra i peggiori è merce rara, ma stasera, ha fatto un errore clamoroso sul secondo gol di Lukaku. Prima ottimi interventi, ma quell’errore ha inciso negativamente sulla partita. Si rifarà visto il suo immenso valore.

Hysaj 4,5 – Il terzino albanese ha sulla coscienza il non aver affrontato Lukaku, ma indietreggiato. Per il resto come sempre non spinge sulla fascia, insomma non riesce a riprendersi.

Di Lorenzo 5 – Il giocatore dell’Empoli ha in linea di massima fatto una partita di grande generosità, in un ruolo non suo, ma scivola a centrocampo dove segna Lukaku. Per il resto fa quello che può, però non è sufficiente.

Manolas 4,5 – Il difensore greco ha combinato un grosso errore in occasione della terza rete di Lautaro Martinez, invece che lasciar scorrere ha voluto stopparla. Davvero la peggior partita da quando veste la maglia azzurra.

Mario Rui 5 – Nel primo tempo il terzino portoghese non aveva sfigurato, anzi ha dato una mano in fase di spinta. Nel secondo tempo però ha commesso i soliti errori che sono costati caro, male nei cross.

Fabian Ruiz 4,5 – Lo spagnolo ex Betis Siviglia si conferma in un momento davvero negativo. Non si fa vedere, non imposta e in fase difensiva commette errori. Aveva la febbre, ma sembra involuto, esce tra i fischi.

A cura di Alessandro Sacco