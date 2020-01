SKY, Gattuso: “Il Napoli deve imparare ad annusare il pericolo”

Rino Gattuso, allenatore del Napoli, a fine gara, interviene ai microfoni Sky per commentare la sconfitta partenopea contro l’Inter: “Non ci siamo fatti mancare niente stasera. D’altra parte, se non si vince in casa da tanto tempo, un motivo ci sarà. Però, da quanto ci sono io, questa è la migliore partita, la squadra è viva. Bisogna capire cosa vogliamo fare, anche stasera ci siamo fatti infinocchiare in diverse circostanze, a centrocampo bisogna imparare a tener campo e a ripartire. In difesa ho scelto Di Lorenzo perchè Luperto non si era allenato moltissimo in questi giorni, e in difesa siamo contati. Il ragazzo è intelligente, apprende al volo, a parte lo scivolone, non ha sbagliato altro. Abbiamo commesso tantissimi errori, in questo momento giocare al San Paolo è difficile, la squadra non è abituata a queste situazioni, qui c’è qualità, ma dobbiamo metterci più attenzione, tenere il campo, due con il Parma ed uno oggi, sono tre gol che prendiamo per delle scivolate. Il Napoli non annusa il pericolo, questi ragazzi vivono un vissuto che fanno fatica a vivere. Se pensiamo alla sfiga non va bene, noi dobbiamo essere più bravi a mettere pressione, a tenere il campo. Di mercato non parlo, ma oggi non posso dire che il problema sia stato il vertice basso, al momento ho altri pensieri…”