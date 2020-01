Cristiano Ronaldo a Sky: “Napoli-Inter? Tiferemo per la squadra di Gattuso”

La Juventus batte con un netto 4-0 il Cagliari e per qualche ora è da sola al primo posto della classifica. A fine gara ai microfoni di Sky è intervenuto l’attaccante dei bianconeri Cristiano Ronaldo. “Napoli-Inter? Non so se la vedrò, ma ovviamente mi auguro che i nerazzurri perdano, quindi forza azzurri. La squadra sta crescendo di partita in partita, ma al di là della mia tripletta dovevamo fare il nostro dovere, ora dobbiamo solo aspettare”.

La Redazione