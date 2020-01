Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 17 domenica sfiderà l’Ascoli”

Il Napoli classe 2003 di Massimo Carnevale aveva chiuso il 2019 con il successo in rimonta contro il Cosenza, ora dopo la sosta per le festività di Natale si giocherà lo scontro diretto per il secondo posto contro l’Ascoli. Fino ad ora il campionato degli azzurrini è da considerare più che positivo, solo la Roma, si sta confermando una vera schiacciasassi, un mix di forza fisica e buona tecnica, ma i partenopei al momento è l’unica compagine che anche nello scontro diretto ha tenuto testa, perdendo solo di misura a Trigoria. Della rosa del Napoli ci sono le varie conferme dei vari Umile, Acampa e De Simone P., ma nel complesso è una squadra che sa soffrire nei momenti difficili e resta in partita fino alla fine del match. Contro i marchigiani, sfida che ci sarà il 12 Gennaio, ci vorrà la giusta concentrazione, approccio diverso visto contro i calabresi nell’ultima partita. Un successo allontanerebbe l’Ascoli dalla seconda piazza e restare l’unica anti-Roma del girone C.

Alessandro Sacco