SCUOLA CALCIO INTERNAPOLI – Netto successo per l’Under 17 di Passariello

Finisce ufficialmente la nostra partecipazione al Preview Universal Youth Cup Napoli con la conquista del terzo posto per i nostri 2009 allenati da Mister Ivone ai calci di rigore contro la FroCalcio. Complimenti ai nostri piccoli per aver dato il massimo e con la voglia di chiudere in bellezza questa esperienza, orgogliosi di voi.

Vittoria netta per i nostri Under 17 allenati da Mister Passariello che inaugurano il nuovo anno con la vittoria sullo Sporting Club per 4-0, valido per la 13ª Giornata del Campionato Regionale. Partita tenuta sempre sotto controllo e con le redini del gioco sempre dalla propria parte, senza mai rischiare. Il vantaggio arriva subito nel primo tempo con capitan Di Lorenzo a inserirsi in area di rigore e infilare il portiere avversario su assist di Mennella, seguito poco dopo dal rigore assegnato all’Internapoli e purtroppo sbagliato da Simiola, ma bravo quest’ultimo a rifarsi successivamente con la rete del 2-0 su un errore della difesa avversaria. La ripresa segue il filo del primo tempo, con l’inserimento di elementi ritornati da lunghi infortuni come il portiere Scordino e i centrocampisti Giardullo e Amato nei vari momenti della partita, mantenendo alta la tensione agonistica della squadra che passa al 3-0 con la realizzazione del 2004 Palumbo su assist di Maiorano. A chiudere la gara è una perla corale dell’Internapoli con il 2005 Impesi a crossare in aria, tacco di Piscopo che trova l’inserimento di Amato, bravo a farsi trovare pronto e mettere il punto alla gara dopo un lungo stop. Inizia nei migliore dei modi il 2020 con l’Under 17 sempre più coinvolta nella corsa Play Off.

La Redazione