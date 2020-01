Il San Paolo dice bene al Napoli contro l’Inter, che non vince a Fuorigrotta da ottobre ‘97, stagione in cui gli azzurri finirono poi in B. Da quel momento, nelle 13 partite disputate, 9 successi partenopei e 4 pareggi. E l’Inter, che nelle sue ultime 13 trasferte in serie A ne ha persa soltanto una, è consapevole che quella sconfitta è arrivata proprio a Napoli.Fonte: CdS