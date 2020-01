Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 16 domenica giocherà a Crotone”

Ultima domenica di sosta per le vacanze natalizie per il Napoli Under 16 di mister Bevilacqua, dove gli azzurrini sono al momento al secondo posto, dietro solo alla Roma. Il girone C dei partenopei al momento è stato più che positivo, sul piano delle prestazioni, ma non sempre premiati dai risultati, visto che in alcuni momenti delle gare è mancato il classico cinismo sotto porta. Come nella passata stagione c’è la conferma di alcuni elementi della rosa come gli esterni Giannini e Marchisano, i centrali Di Leo e Pontillo, il regista Lettera e l’attaccante Pesce che fino ad ora è il capocannoniere del raggruppamento. La forza comunque del Napoli è la squadra, la compattezza del gruppo, senza dimenticare la fase difensiva che concede poco agli avversari. Dopo un inizio positivo, qualche stop inatteso come la sconfitta contro il Trapani, ma il pari contro la Roma in trasferta ha certamente ridato nuove certezze agli azzurrini. Domenica 12 Gennaio ci sarà la trasferta sul campo del Crotone, a metà classifica, quindi si preannuncia una sfida da prendere con le molle, ma al tempo stesso ci vorrà un successo per restare in scia alla capolista Roma.

Alessandro Sacco