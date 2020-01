Taglialatela: “I tifosi non fischiano di più Insigne perchè è napoletano”

Il “nuovo” tecnico azzurro si è schierato con Insigne. Ammesso che vi sia qualcuno che gli è contro. «Gattuso può aiutare molto Insigne a crescere in personalità – sostiene Pino Taglialatela, 203 presenze in azzurro – anche se non credo che i tifosi fischino Insigne di più in quanto napoletano. Se lo fanno, quando le cose non vanno bene, è perché sono esigenti e sanno quanto può dare Lorenzo, uno dei talenti più grandi che ci sono in Italia. Meglio questo che l’indifferenza: è segno di affetto. Inoltre essendo capitano è un punto di riferimento. Insigne però non deve considerarlo un peso ma un orgoglio ed essere spronato dal disappunto».

CdS