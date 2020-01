Inter e Borussia su Dries, ma l’offerta del Napoli alletta il belga

Dries, però, non ha ancora deciso nulla: sa dell’Inter e sa del Borussia, ovviamente, ma allo stesso tempo è anche consapevole che il Napoli ha messo sul piatto un’offerta importante per trattenerlo: il medesimo ingaggio attuale, e dunque 4,2 milioni a stagione, fino al 2022 (con bonus alla firma). Mertens, che compirà 33 anni il 6 maggio, dal canto suo aspira a un triennale, però al cospetto di una serie di garanzie tecniche per il futuro potrebbe anche accettare un biennale. Ovvero: vorrebbe ancora competere ad alti livelli in Italia e in Europa. Sì: vorrebbe un Napoli gagliardo e ambizioso proprio come quello in cui è cresciuto negli ultimi sette anni. Nel frattempo, oggi si gioca. Senza di lui. Ma anche per lui: partita lunga. La palla è al centro. Fonte: CdS