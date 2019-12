Il Napoli sta provando a chiudere per il rinnovo di contratto di Dries Mertens. Il folletto belga vorrebbe rimanere a Napoli per chiudere la carriera in azzurro. Dopo le iniziali trattative non andate a buon fine, le parti sembrerebbero essersi avvicinate. La società di Aurelio De Laurentiis offre 3 milioni di euro fino al 2022, mentre il calciatore belga ne chiede 4.