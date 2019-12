Il Napoli e il Celta Vigo lavorano per chiudere l’accordo per Lobotka. La società azzurra è in missione a Madrid per regalare a Gattuso il primo rinforzo. La dirigenza partenopea sta incontrando in questi minuti il direttore sportivo del Celta Vigo. Gli azzurri offrono 16 milioni di euro più 2 di bonus, mentre il club galiziano ne chiede 20. Le parti sono sempre più vicine e nelle prossime ore potrebbe arrivare la tanto attesa fumata bianca.