NEW TEAM SAN GIOVANNI – Risultati del Memorial Piccinelli

Quest’oggi si è giocata la prima giornata del Memorial Piccinelli dove tra le varie scuole calcio è presente anche la New team San Giovanni del presidente Ciro Formisano e del direttore Gennaro Ciotola. Ecco i risultati:

La squadra under 16 della new team san giovanni allenata da mr Fisichella batte per 2-1 la Cavese gruppo che partecipa al campo lago nazionale u16 lega pro ….per la New Team reti di caldiero che approfitta di un errore in fase di impostazione del portiere e gran gol su punizione dell ‘ attaccante Monti , per la Cavese gol di Cuomo .

Successo anche per gli u14 allenati da mr Curcio , battuta per 1-0 la Paganese con gran gol da 25 mt del laterale sinistro vincenzo onda uno degli elementi di spicco del club gestito dal direttore ciotola , ragazzo seguito con attenzione da varie società prof .