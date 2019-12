Pucci: “Scambio Llorente-Politano? No, all’Inter serve un centrocampista!”

Oggi, è intervenuto su Radio Marte, Andrea Pucci, comico, ecco le sue parole: “Inter? L’Inter per me reggerà fino alla fine per lo scudetto, e credo che Conte abbia creato un gruppo di ragazi eccezionali, dove non ci sono leader tranne Conte appunto. Scambio Politano-Llorente? Non ne abbiamo bisogno, preferirei prendere un centrocampista, dato gli infortuni di Sensi e Barella. Lukaku? Grande campione e professionista ma segna solo nelle partite facili e non vale 80 milioni di euro. Conte per me ha sbagliato a far andare via Nainggolan, però non era un soggetto che gli dava tranquillità.”