Il Giorn. di Napoli: “La sosta potrà ridare la continuità al Napoli Under 16”

Nel calcio spesso e volentieri i risultati sono importanti, questo ti permettono di affrontare al meglio la stagione agonistica. Avere anche un buon gioco è importante per l’autostima di un gruppo, come nel caso del Napoli 2004. Nelle ultime prestazioni sono mancati i successi, ma a livello di palle gol create la squadra è andata molto bene. Gli azzurrini allenati da Bevilacqua, hanno confermato come nella passata stagione, di avere elementi in grado di poter fare la differenza. I terzini Marchisano e Giannini, i centrocampisti Lettera e Gioielli e gli attaccanti Pesce e Scognamiglio, con l’aggiunta della crescita di Flora nella mediana. Il pari nel finale contro il Frosinone, è un segnale di carattere e al tempo stesso di voglia di non mollare mai, manca però in questo momento il classico cinismo sotto porta, come nelle ultime sfide, però i partenopei sono in grado di giocarsela contro chiunque. Dopo la sosta natalizia si andrà a far visita al Crotone, i calabresi sono a metà classifica, quindi gara da prendere con le molle. Importante sarà approcciare bene alla gara per tornare a vincere e confermare il gioco che è l’elemento essenziale del Napoli Under 16.

Alessandro Sacco