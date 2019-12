Marelli: “Fallo-Hysaj? Dalle immagini non si capisce l’entità del contatto ”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Luca Marelli, ex arbitro: “Valeri è un arbitro che non interviene mai, ancor meno da quando venne fuori la polemica della Juventus perché lui era al VAR. Lui ne ha sicuramente risentito, quello di Hysaj episodio particolare. Chiffi l’ha visto, ha la visuale libera. E’ anche vero che si interviene pochissimo su questi episodi, anche in Juventus-Sassuolo ci fu un episodio identico su De Ligt ed il VAR non intervenne. Dalle immagini non puoi capire l’intensità di un gesto, lo dico per esperienza. Nel protocollo c’è una confusione pazzesca, in Inghilterra non decide l’arbitro, ma il VAR. Nel Mondiale per club, ci fu la review per revocare i calci di punizione. In Europa si ricorre soltanto in casi particolari, ma bisogna cambiare l’interpretazione generale. “