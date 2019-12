Gentile: “In gara secca il Napoli è imbattibile e potrebbe battere l’Inter”

Oggi, è intervenuto su Radio Marte, Riccardo Gentile telecronista Sky, ecco le sue parole: “Il Napoli ieri sera non mi ha sorpreso, perchè mi aspettavo una reazione nel secondo tempo, rispetto al primo che è stato deludente. Il goal di Allan è stato fondamentale per dare la scossa alla squadra. Per quanto riguarda il gioco si può migliorare, però la mano di Gattuso si vede, soprattutto nel pressing. Al Napoli credo che serva un regista per il 4-3-3 e il mercato viene al momento giusto. Sicuramente non sarà facile prendere un regista a Gennaio, però il Napoli di Maradona prese Romano che veniva dalla Serie B e fu fondamentale. In gara secca il Napoli è quasi imbattibile e credo che la gara con l’Inter possa vincerla”