TORNEO DI NATALE – Il Napoli perde ai calci di rigore contro il Benevento

Sfortunato epilogo per il Napoli Under 15 di mister Gennaro Sorano al torneo di Natale. Gli azzurrini perdono per 7-6 ai calci di rigore dopo che ai tempi regolamentari era finita 1-1 contro il Benevento. I sanniti passano in vantaggio, per i partenopei pareggio di D’Avino. Dal dischetto errori decisivi di Musto, D’Avino e Tortora. Buoni segnali però per il Napoli 2005 dalla manifestazione, in vista del campionato, quando dopo la sosta ci sarà la trasferta a Crotone.

La Redazione