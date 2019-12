Il Giorn. di Napoli – A. Sacco: “Il Napoli Under 17 di Carnevale, ha nel carattere il suo punto di forza”

Prima della sosta natalizia, importante vittoria di rimonta del Napoli Under 17 in casa contro il Crotone, riscattando così la sconfitta di misura sul campo della Roma. Contro i calabresi mancava Umile, ma gli azzurrini, nonostante tutto hanno dimostrato di avere il giusto carattere nel recuperare lo svantaggio e saper vincere con i cambi effettuati da mister Massimo Carnevale. Al momento il secondo posto è meritato, dietro solo ai giallorossi che si confermano la squadra da battere anche per la lotta al tricolore, come nella passata stagione. La fase difensiva è uno dei punti di forza dei partenopei, ma anche restare in partita com’è successo contro la Roma, vittoriosa solo nel finale di partita. La pausa servirà agli azzurrini di ricaricare le batterie e cercare di chiudere al meglio il girone d’andata. Il 10 Gennaio si giocherà lo scontro diretto al “Complesso Kennedy” contro l’Ascoli, al terzo posto, quindi sarebbe importante fare risultato per tenerli a distanza e cercare di tenere il passo dei giallorossi.

Alessandro Sacco