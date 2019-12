Pochi giorni a gennaio, le pillole di mercato azzurro

Viste che le condizioni di Ghoulam non offrono garanzie a medio-lungo termine, il Napoli sta pensando a un’alternativa a Mario Rui. Gattuso continua a spingere per Rodriguez che è in uscita dal Milan (non ha giocato nemmeno ieri nel pesante ko contro l’Atalanta), ma la trattativa è ancora in alto mare.Gennaio, poi, è anche il mese giusto per gettare le basi in vista del mercato estivo. In tal senso il Napoli si muove sempre con largo anticipo e in questi giorni sta provando a bruciare la concorrenza (su tutti quella dell’Inter) per aggiudicarsi il marocchino Amrabat. Con il Verona c’è già l’intesa economica e adesso si dovrà trattare solo con il giocatore. L’operazione con il club veneto potrebbe allargarsi anche al giovane difensore kosovaro Rrahmani. Fonte: Il Mattino