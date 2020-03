Allan sarà l’arma in più per Gattuso in vista dle finale di stagione

Allan sarà l’arma in più per Gattuso in questi ultimi tre mesi: il brasiliano sta tornando al top della condizione e ha ritrovato il sorriso. Ieri in allenamento ha scherzato con l’attaccante messicano Lozano prendendolo in braccio, foto postata sul profilo Twitter del Napoli. Questa settimana senza partite gli è servita anche dal punto di vista atletico e la crescita è costante. E’ pronto per un finale di stagione su alti livelli e poi a giugno si deciderà sul suo futuro che potrebbe essere lontano da Napoli.

IL DOPO CAGLIARI

Tutto chiarito con Gattuso dopo la trasferta di Cagliari, partita in cui il tecnico non lo convocò perché non l’aveva visto allenarsi come voleva, una dura presa di posizione di Ringhio. Venne poi archiviato tutto in fretta, l’allenatore lo ha convocato nella partita successiva a Brescia e mandato in campo negli ultimi minuti.

Spezzoni finali anche contro il Barcellona e il Torino, alla ripresa del campionato potrebbe esserci per lui l’occasione di rientrare dal primo minuto a Verona. Ora a centrocampo la concorrenza è cresciuta, con gli arrivi di Demme e Lobotka le soluzioni per Gattuso sono aumentate e Fabian Ruiz e Zielinski nelle ultime partite sono apparsi decisamente in ripresa riuscendo a garantire sia qualità nelle giocate che equilibrio in fase difensiva. Fonte: Il Mattino