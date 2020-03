MERCATO – Boga, un suo arrivo porterebbe all’addio di un big

La stagione di Boga al Sassuolo, fino a questo momento, è da considerare più che positiva. L’attaccante esterno ex Chelsea, tra gol e assist sta regalando grandi soddisfazioni a mister Roberto De Zerbi e i suoi tifosi. Il Napoli, come riporta il CdS, lo segue da tempo e non è da escludere che i club presto torneranno a parlarne. Dovesse vestire la maglia azzurra, porterebbe all’addio di Josè Maria Callejon. Come Mertens, anche lo spagnolo ha il contratto in scadenza nel 2020. Su Calletti c’è la corte spietata del Valencia che gli propone un importante triennale. Dovesse essere anche ricca dal punto di vista economico, la sua storia in azzurro finirebbe dopo ben 7 anni. Intrecci di mercati dove il Napoli vuole annodare al meglio i fili.

La Redazione