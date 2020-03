Napoli-Insigne, alla fine deciderà il cuore

Lorenzo Insigne è l’oro di Napoli e non solo perchè il capitano della squadra azzurra. Il ragazzo nativo di Frattamaggiore è il leader ed è tornato a giocare ai suoi livelli che gli competono. Come riporta il Corriere dello Sport, Insigne ha mostrato una grinta e una forte personalità nel periodo più difficile per lui e la compagine partenopea. Le proposte di mercato non mancano, la sua storia nel Napoli è controversa, dove in caso di spiragli, alla fine deciderà il cuore e in quel caso a quello non si comanda.

La Redazione