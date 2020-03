Il Roma – A. Sacco: “Trasferta a Firenze per il Napoli di Angelini”

FIRENZE – Oggi alle ore 15,00 si giocherà la sfida tra i padroni di casa della Fiorentina di Bigica e il Napoli del tecnico Angelini. All’andata la sfida terminò 1-1, per i viola in gol Koffi, mentre per gli azzurrini pari con Vrikkis dal dischetto. La squadra toscana è tra le delusioni della stagione, nelle ultime posizioni della classifica, nonostante che in rosa ci sono calciatori come Pierozzi, l’ex della sfida Lovisa e Duncan. La discontinuità della Fiorentina e una difesa non sempre perfetta, ha reso i viola una squadra che se attaccata possono andare in affanno. I partenopei, prima di questa sosta forzata ha pareggiato sul campo della Roma, mostrando per la prima volta carattere e sfiorando il successo contro i giallorossi. Per fare risultato ci vorrà un approccio più convinto e saper colpire i punti deboli della squadra di Bigica, per muovere la classifica, in vista del recupero dell’11 Aprile contro il Chievo Verona.

PARTITE PRIMAVERA 1

Fiorentina-Napoli venerdì ore 15,00

Bologna-Torino rinviata

Roma-Inter sabato ore 13,00

Pescara-Sassuolo sabato ore 14,30

Chievo Verona-Lazio rinviata

Atalanta-Cagliari rinviata

Juventus-Genoa domenica ore 12,00

Sampdoria-Empoli domenica ore 14,30

Classifica Primavera 1 – Atalanta 48, Cagliari 45, Inter 38, Juventus 35, Sampdoria 31, Roma 30, Genoa 28, Empoli 27, Bologna 25, Lazio e Sassuolo 24, Torino 22, Fiorentina 21, Pescara 15, Napoli 13, Chievo Verona 12

. Chievo Verona, Fiorentina, Atalanta e Lazio una gara in meno

Alessandro Sacco