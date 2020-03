Il Centro Giovani Calciatori ha indetto per domani mattina, venerdì 6 marzo 2020, una conferenza stampa: l’appuntamento è alle ore 12 nella sede sociale al palazzetto dello sport di Viareggio, in via Salvatori 1, per comunicazioni relative alla 72ª Viareggio Cup. Sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della manifestazione. Non è da escludere che possa essere annunciato l’annullamento della manifestazione a causa del Coronavirus.

La Redazione