Lozano, tra sirene spagnole e la corte di Ancelotti

La stagione di Hirving Lozano nel Napoli, al momento non è delle migliori, anzi spesso in panchina e un rendimento molto negativo. Il messicano, come riporta il CdS, vuole in questo finale di stagione convincere Gennaro Gattuso, però si sta già guardando intorno. I 50 milioni non possono essere bruciati in un istante, ma non mancano le pretendenti dell’ex Psv Eindoven. Lozano piace all’Atletico Madrid, senza dimenticare la corte di Ancelotti tecnico dell’Everton, allenatore che lo ha voluto a Napoli. Il finale di stagione sarà determinante per capire che fine farà lo speedy gonzales azzurro.

La Redazione