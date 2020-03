CALCIO FEMMINILE – Pesante sconfitta per l’Under 19 contro la Norvegia

Brutto inizio al Torneo La Manga dell’Italia Under 19 del c.t. Sbardella che è stata sconfitta dalla Norvegia con il punteggio di 5-1. Per le azzurre la rete della bandiera è di Federica Anghileri, mentre 4 delle 5 marcature sono arrivate nella prima frazione. “Un passivo pesante – spiega il tecnico a fine gara – che alla fine ci sta. Non cerco scusanti, però la squadra non ha avuto l’opportunità di allenarsi neppure una volta per via dell’emergenza che c’è in Italia, che ci ha costretto a partire all’ultimo. Molte ragazze, con i campionati fermi, sono arrivate non in perfette condizioni fisiche e così abbiamo giocato un primo tempo improvvisando, ad intuito. Molto meglio la ripresa ed è da qui che dobbiamo ripartire; stiamo preparando la Fase Elite dell’Europeo e quindi dobbiamo essere costruttivi e lucidi nell’analisi della situazione”. Ora le prossime avversarie saranno sabato contro l’Islanda e lunedì contro la Svizzera.

Fonte: foto figc