Ci siamo! Il rinnovo “ufficiale” di Mertens ha i giorni contati!

Pare davvero che sia giunto il momento della famosa firma, in modo da ufficializzare il tutto. La stretta di mano tra Dries Mertens e Aurelio De Laurentiis, domenica scorsa a pranzo in un hotel del Lungomare partenopeo, sarà messa nero su bianco e firmata dalle parti. Mertens continuerà la sua avventura azzurra ed i tifosi del Napoli tirano un sospiro di sollievo. Ma, siccome verba volant, si attendono le carte. E anche quelle pare stiano per arrivare. Stando a quanto si legge su La Repubblica manca davvero poco all’ufficialità che, nella peggiore delle ipotesi arriverà a fine mese, ma che probabilmente il patron potrebbe scegliere di dare prima della partenza per Barcellona, dove il Napoli si giocherà un posto ai quarti di Champions League.