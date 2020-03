Meret di nuovo out, nuovi problemi al fianco

La diagnosi di ieri del calcio Napoli per Alex Meret parla di un problema al fianco, con postumi di un trauma contusivo, il tutto sta condizionando la stagione del portiere friulano. I problemi li aveva già accusati durante la sfida contro l’Inter, poi contro la Sampdoria, sul rigore di Gabbiadini, ha sentito di nuovo dolore al fianco. Questo certamente, come riporta il CdS, non è grave, ma certamente non rende tranquillo il ragazzo ex Udinese e Spal. La squadra di Gattuso dalla prossima settimana è atteso ad un tour de force, tra campionato e Champions League, dove dovrà avere una squadra al top.

La Redazione