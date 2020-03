MERCATO – Il Napoli torna alla carica per Mateta

Nel mese di Gennaio il Napoli aveva nella sua agenda diversi nomi, compreso l’attacco, compreso quello di Jean Mateta del Mainz. Il club azzurro, come riporta il Corriere dello Sport, era fortemente interessato a lui, per forza fisica e buona qualità tecnica. I suoi infortuni hanno fatto desistere al momento la società di De Laurentiis, ma non è da escludere che possa tornare alla carica nei prossimi mesi. Avere un’attaccante in più darebbe una freccia nell’arco di Gattuso e per non lasciare solo Petagna.

La Redazione