Euro avversario Napoli – Sfiducia a Barcellona del progetto Setien

Da Valverde a Setien, a Barcellona erano convinti che il gioco e i risultati fossero completamente diversi, ma al momento i numeri non sono cambiati, anzi. La sconfitta del clasico con il Real Madrid, è stata una botte pesante per il morale della squadra e per l’intero ambiente. Il gioco del nuovo allenatore non convince del tutto i calciatori blaugrana, compreso il pari d’andata in Champions League contro il Napoli. Al San Paolo solo tanto palleggio, ma poca sostanza. Tra due settimane ci sarà il match di ritorno al Camp Nou contro gli azzurri e in caso di eliminazione rischierebbe di essere un vero fallimento e la pietra tombale per il progetto Setien.

La Redazione