Giuntoli aveva Demme in agenda, ci fu il parere di Ancelotti

Uno degli acquisti più positivi di gennaio è sicuramente Diego Demme , ma c’è un’interessante retroscena su di lui. Il centrocampista tedesco ha dato equilibrio in mezzo al campo, quello che mancava al Napoli di Carlo Ancelotti. E proprio sull’ ex mister del Napoli, l’edizione della Gazzetta dello Sport svela un reteoscena. Il ds Giuntoli lo aveva adocchiato già nella scorsa primavera e sarebbe dovuto arrivare nello scorso mercato estivo. Il quotidiano spiega che sia stato proprio l’ex tecnico a non ritenere importante l’acquisto del tedesco, viste le caratteristiche del calciatore inerenti alle proprie idee di gioco. Gattuso invece, néha chiesto subito l’acquisto per dare equilibrio alla manovra e dare ordine al gioco, un vero punto fermo in mezzo a campo.