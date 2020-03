MERCATO ATTACCO – Azmoun, nome nuovo nell’agenda di Giuntoli

Il mercato del Napoli non si ferma mai e non mancano le alternative per quanto riguarda Giuntoli e il suo scouting in giro per il mondo. La certezza estiva si chiama Andrea Petagna, mentre nell’agenda del dirigente azzurro c’è un nome nuovo. Si tratta della punta classe ’95 Azmoun, l’iraniano che gioca nello Zenti San Pietroburgo ha realizzato in stagione 16 gol in 31 partite. Il club azzurro lo sta monitorando da molto tempo e aspetta il momento giusto per affondare il colpo. Vista la certa partenza di Milik si guarda altrove per trovare un’altra punta da affiancare a Petagna.

La Redazione